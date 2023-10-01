Космические технологии необходимы для ускорения процесса разминирования в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Для ускорения процесса разминирования в Карабахе необходимо использовать космические технологии.

Как передает в воскресенье Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов в ходе 13 международной сессии IAF.

«Я родом из Физули, который находится в Карабахском регионе. В настоящее время происходит процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев в свои дома. В частности, в Физулинский район возвращаются около 70 тысяч человек. Также стоит упомянуть о проблеме разминирования. В этом контексте для ускорения процесса разминирования необходимо использовать космические технологии, так как на сегодняшний день свыше 300 человек стали жертвами мин. Эта цифра говорит о том, что крайне важно использовать космические технологии в гуманитарных целях. Поэтому необходима поддержка международной общественности Азербайджану», - сказал он.