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UKSA и JAXA подписали соглашение о сотдруничестве в Баку

ИКТ Материалы 4 октября 2023 14:53 (UTC +04:00)
UKSA и JAXA подписали соглашение о сотдруничестве в Баку

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Космическое агентство Великобритании (UKSA) и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) подписали соглашение о сотрудничестве.

Как передает в среду Trend, подписание состоялось в рамках 74-го Международного астронавтического конгресса, проходящего в Баку.

"Сотрудничество между Японией и Великобританией представляет собой один из наиболее эффективных методов для повышения возможностей японских ракет H3. Обычно ракеты отслеживаются наземными станциями, но мы используем спутники вместо них. Это позволяет сократить количество объектов на земле, обеспечивает гибкую орбиту и облегчает операции при запуске ракеты. Поэтому это сотрудничество имеет большое значение", - прокомментировал представитель JAXA Масая Идо.

Конкретные детали сотрудничества не разглашаются.

UKSA и JAXA подписали соглашение о сотдруничестве в Баку
UKSA и JAXA подписали соглашение о сотдруничестве в Баку
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