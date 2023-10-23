БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пройдет заседание рабочей группы по разработке стратегии 5G.

Об этом сообщили Trend в Агентстве информационно-коммуникационных технологий.

Заседание запланировано на конец октября.

Ранее в Азербайджане под руководством Агентства информационно-коммуникационных технологий (ICTA) состоялось несколько заседаний рабочей группы по разработке стратегии 5G.

На встречах обсуждалась реализация поставленных согласно протоколу задач и дальнейшие шаги, а также состоялись презентации экспертов-поставщиков оборудования. Также стороны поделились лучшими практиками применения технологии 5G.

Кроме того, были проанализированы стратегии 5G нескольких развитых стран, а также собраны и предоставлены Рабочей группе другие материалы на эту тему.

В рамках технической помощи TAIEX Европейского Союза (ЕС) в целях повышения знаний и навыков сотрудников на специальных тренингах с международными экспертами был широко обсужден передовой европейский опыт, который мог бы быть полезен при подготовке стратегии 5G.

В ноябре 2023 года в рамках инициативы EU4Digital планируется провести тренинги с целью совершенствования процессов разработки стратегии 5G и изучения международного опыта в этом направлении.

Напомним, что рабочая группа была создана в июне 2023 года под руководством Агентства информационно-коммуникационных технологий (ICTA).