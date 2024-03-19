Моноблок ASUS ExpertCenter E5 AiO 27 - продвинутое решение для вашего бизнеса

БАКУ /Trend/ - В продолжение удовлетворения желаний всех сегментов своих пользователей ASUS в этот раз решил порадовать поклонников моноблоков новым ExpertCenter E5 AiO 27.

Диагональ монитора в 27 дюймов, в свою очередь, дает шанс воспользоваться им в различных сценариях.

Дисплей с тончайшей рамкой NanoEdge, которая позволяет использовать максимум пространства экрана, имеет высококачественное разрешение Full-HD. А это дает возможность обладателю ExpertCenter E5 AiO 27 использовать его для решения широкого круга задач Моноблок располагает качественной аудиосистемой, которая поддерживает эффекты Dolby Atmos, а также имеет шумоподавление на базе искусственного интеллекта.

В привычном формате моноблоков ожидания от компонентов, как это принято, невысоки. Однако ASUS продолжает совмещать в единое целое компактные размеры и мощную начинку.

Так, новые ExpertCenter E5 AiO 27 совмещают в себе высокопроизводительные процессоры от Intel i5 и i7 14-го поколения.

Мощные процессоры сопровождаются не менее крутой двухканальной оперативной памятью DDR5 объемом до 64 гигабайтов. Как известно, два канала являются более производительными, а также обеспечивают максимальную скорость, нежели один канал, который присутствует в большинстве моноблоков.

Вдобавок к этому, моноблок ExpertCenter E5 AiO 27 имеет целых два слота М2 SSD до двух терабайт каждый и один жесткий диск также до двух терабайт. Некоторое время назад большинство пользователей, возможно, не особо интересовалось тем, какой именно накопитель присутствует в моноблоках, однако теперь все мы знаем, что для обеспечения максимальной скорости работы вашего девайса М2 SSD просто необходим.

Пользователи моноблоков привыкли сталкиваться с недостатком портов, но ASUS представляет для пользователей сразу два порта современного USB-C, включая Thunderbolt 4, а также целых пять привычных портов USB-A, LAN (имеет также беспроводное подключение по самым современным стандартам - WiFi 6E), и вдобавок карт-райдер SD.

В то же время устройство обеспечено полноразмерным разъемом HDMI 2.1, который даст возможность подключить к девайсу второй монитор, а также еще более удивительный разъем HDMI1.4. Он же даст пользователю возможность использовать моноблок в качестве монитора для другого устройства.

Все мы знаем, что моноблок, в частности, пользуется популярностью у пользователей, которые предпочитают получать производительность полноценного настольного компьютера и в то же время выделять для девайса минимальное пространство. Здесь ASUS предоставляет удобное решение для пользователя - совместимость с VESA-кронштейнами, благодаря чему устройство можно закрепить на стене.

Дизайн моноблока, который выполнен в традиционном строгом черном корпусе, выглядит элегантно и минималистично. Черный цвет подчеркивает профессиональный вид, а также позволяет вписываться в любые интерьеры и рабочие пространства.

В завершение, учитывая интерес корпоративного сектора к безопасности данных, ASUS уделил этому особое внимание. Так, в моноблоке применяется адаптивная блокировка AdaptiveLock, позволяющая распознавать пользователя в лицо без ввода пароля. Это стало возможным благодаря встроенной инфракрасной камере. Также благодаря данной функции моноблок блокируется, когда пользователь отходит от него. Наряду с безопасностью данных, ASUS продумал и предотвращение физической кражи устройства, обеспечив его «замком Кенсингтона».

Как становится ясно из детального пояснения, благодаря своим минималистическим размерам и дизайну, а также высокой производительности, функциям и безопасности, ASUS ExpertCenter E5 AiO 27 можно назвать идеальным выбором для огромного сектора сфер деятельности, в частности для бизнеса, офисной работы, а также личного пользования.

ASUS Business

ASUS, наряду с созданием технологичных устройств, также предлагает для бизнес-сектора отличные условия сотрудничества.

Так, партнерство с ASUS даст вам возможность иметь гибкие программы гарантии, доступ к профессиональной команде с высокой скоростью реакции, а также постоянный доступ к популярным моделям у дистрибуторов и вариант заказа устройств со специальной конфигурацией под ваше желание. В то же время ASUS дает вам шанс на эффективное администрирование своего бизнеса без траты ресурсов на лишние руки.

В этой связи ASUS Business Manager обеспечивает вас инструментами для повышения производительности и безопасности вашего коммерческого устройства, упрощает процессы управления и обслуживания для субъектов, которым не хватает адекватного управления ИТ, в результате чего вы можете сосредоточиться на своей деятельности.

Вдобавок ASUS Diagnostic Tool также призван облегчить вашу работу и найти быстрое решение любых возникших трудностей с устройством. Так, он производит диагностику оборудования, и при обнаружении неполадок предоставляется возможность отсканировать QR-код, который перенаправляет вас на страницу поддержки, где ваша проблема будет быстро решена.