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Насколько хорошо вы осведомлены об онлайн мошенничестве? - УЗНАЙТЕ СЕЙЧАС

ИКТ Материалы 27 марта 2024 10:03 (UTC +04:00)
Насколько хорошо вы осведомлены об онлайн мошенничестве? - УЗНАЙТЕ СЕЙЧАС

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В современном мире, где наша жизнь вращается вокруг цифровых технологий, кибербезопасность становится критически важной. Хакерские атаки, фишинг, вредоносное программное обеспечение - это лишь несколько угроз, с которыми можно столкнуться в интернете.

Давайте, вместе проверим ваши знания в области кибербезопасности простым тестом, созданным совместно с программой EU NEIGHBOURS east.

Насколько хорошо вы осведомлены об онлайн мошенничестве? Проверим на самом распространенном способе. Вы получили письмо! Нажмите, чтобы начать!

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