Насколько хорошо вы осведомлены об онлайн мошенничестве? - УЗНАЙТЕ СЕЙЧАС

В современном мире, где наша жизнь вращается вокруг цифровых технологий, кибербезопасность становится критически важной. Хакерские атаки, фишинг, вредоносное программное обеспечение - это лишь несколько угроз, с которыми можно столкнуться в интернете.

Давайте, вместе проверим ваши знания в области кибербезопасности простым тестом, созданным совместно с программой EU NEIGHBOURS east.