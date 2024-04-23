«Azercell Telecom» в сотрудничестве с Федерацией дзюдо Азербайджана запускает проект «Выбери правильный путь»

БАКУ /Trend/ - ООО «Azercell Telecom» объявляет об очередном этапе масштабного проекта, реализуемого в сотрудничестве с Федерацией дзюдо Азербайджана. Социальная кампания «Выбери правильный путь» направлена на то, чтобы предостеречь подростков и молодых людей от вредных привычек. Проект, который пропагандирует здоровый образ жизни и повышение интереса к спорту, также призван привлечь внимание общества к пагубным последствиям употребления наркотиков, особенно среди молодежи.

Чтобы уберечь себя от вредных привычек и эффективно проводить свободное время, Azercell призывает молодежь записаться на занятия по дзюдо. Молодые люди, прошедшие регистрацию в школах и филиалах Федерации дзюдо, смогут бесплатно заниматься этим видом спорта в течение одного месяца.

В рамках акции также был снят короткометражный фильм с участием известного рэп-исполнителя Орхана Зейналлы. В фильме вы познакомитесь с историей двух друзей, которые с юных лет росли вместе. Режиссер Эмиль Гулиев смог показать противоположные пути, по которым развивалась жизнь молодых людей, а также степень влияния принятых решений на их жизнь.

Эту же концепцию продолжат и плакаты, которые будут размещены в различных точках города в ходе кампании «Выбери правильный путь». Персонажи, представленные на плакатах, отражают разрушительное воздействие наркотиков на жизнь человека и положительное влияние спорта и здорового образа жизни.

Напомним, что ранее в рамках масштабного проекта «Azercell Telecom» в сотрудничестве с Федерацией дзюдо Азербайджана провела социальные кампании «Девушкам белое к лицу», направленную на популяризацию спорта и уверенности в себе среди девушек, и «Обещаю!», затрагивающую актуальную на мировом уровне тему буллинга среди молодежи и подростков.