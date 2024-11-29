OOO “AzInTelecom” запускает новую платформу AzInCloud

БАКУ /Trend/ - ООО «AzInTelecom», функционирующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, запустило новую платформу AzInCloud, на которой каждый сможет воспользоваться облачными услугами.

Будучи крупнейшим облачным провайдером в стране, компания «AzInTelecom» в рамках данной платформы предоставляет облачные услуги, основанные на современных технологиях. Платформа предлагает полностью управляемую инфраструктуру, безопасное хранение данных, высокий уровень кибербезопасности и круглосуточную поддержку пользователей. Новая платформа, функционирующая по принципу «Плати по мере использования», обеспечивает пользователей удобным облачным управлением, готовыми операционными системами, облачным маркетом и возможностью мониторинга. Пользователям предлагаются индивидуальные пакеты, разработанные в соответствии с их ресурсами и требованиями.

Платформа самообслуживания AzInCloud представляет собой общедоступный облачный сервис, доступный всем учреждениям, крупным компаниям, малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям и частным лицам. Пользователи могут создать свою облачную инфраструктуру, зарегистрировавшись онлайн на www.azincloud.az всего за несколько минут, не посещая центр клиентского обслуживания.

Главная задача платформы AzInCloud — способствовать цифровой трансформации, и укреплять участие бизнеса и граждан в процессе цифровизации. Подробную информацию можно получить на веб-сайте платформы.

Следует отметить, что в настоящее время ООО «AzInTelecom» предоставляет облачные услуги через два современных дата-центра. Оба дата-центра гарантируют максимальную безопасность и полностью соответствуют стандартам международно-признанного сертификата TIER 3.

