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В браузере Google Chrome обнаружена критическая уязвимость

ИКТ Материалы 10 февраля 2025 18:58 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В браузере Google Chrome обнаружена критическая уязвимость (CVE-2025-0445).

Как передает Trend, об этом сообщает Служба электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации, уязвимость возникает в связи с некорректным использованием динамической памяти в процессе работы программы (Use After Free-UAF). В результате киберпреступники могут удаленно воспользоваться этим с помощью специально разработанных HTML-страниц.

В связи с этой проблемой пользователям и администраторам рекомендуется обновить браузер Chrome до версии 133.0.6943.53 или более новой версии.

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