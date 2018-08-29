Ташкентский международный аэропорт объявил тендер на приобретение сантехнических материалов и хозтоваров

29 августа 2018 14:48 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Азербайджано-узбекская межправкомиссия соберется в Ташкенте
Бизнес 13:56
В Азербайджане откроется торговый дом Узбекистана
Бизнес 12:45
За январь-июль 2018 года товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном увеличился на 48%
Кыргызстан 12:27
Узметкомбинат запустил производство ферросплавов за 60 миллионов долларов
Узбекистан 11:15
Между Кыргызстаном и Узбекистаном осталось не согласованным около 15% участков госграницы
Кыргызстан 10:04
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на поставку cиланов
Тендеры 28 августа 17:03
Лента новостей
Россия обсуждает ситуацию в Идлибе и Африне с Ираном и Турцией
В мире 15:00
Казахстан на втором месте в СНГ по объему торговли с Россией
Казахстан 14:56
В июне Турцию посетило более 30 тыс. израильских туристов – министерство
Туризм 14:54
Свыше 55% страховых сборов в Азербайджане пришлось на одну страховую группу
Бизнес 14:33
Китай передаст Таджикистану председательство в СВМДА
Таджикистан 14:30
Названы самые щедрые туристы и популярные направления мира
Путешествия 14:27
В Китае прокомментировали обвинения США во взломе сервера Клинтон
Китай 14:17
Гендиректорат Турции по управлению автодорогами объявил тендер
Тендеры 14:08
Поставки нефти из Ирана сократились сильнее ожидаемого уровня
Иран 14:04