ЗАО AzerGold объявило опрос предложений

29 сентября 2018 17:58 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Ведется работа для прекращения незаконной разработки Арменией месторождений золота в Кельбаджаре – Azergold
Бизнес 28 сентября 17:28
Названы сроки завершения подготовки ТЭО подземной разработки месторождения «Човдар» (ФОТО)
Бизнес 28 сентября 16:55
Azergold огласил объемы добычи золота до конца года
Бизнес 28 сентября 16:49
SAP о сотрудничестве с банковским сектором Азербайджана и Узбекистана (Эксклюзив)
ИКТ 1 сентября 16:29
ЗАО "AzerGold" запустило проект по производству монет и слитков из местного золота и серебра
Бизнес 31 августа 13:06
AzerGold закупает программное обеспечение
Тендеры 23 августа 14:08
Лента новостей
В Японии отменили 530 авиарейсов на воскресенье из-за тайфуна
Другие страны 18:20
На юго-западе Китая зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Китай 17:58
В Японии отменили 530 авиарейсов на воскресенье из-за тайфуна
Другие страны 17:57
Президент Ильхам Алиев выделил средства на мероприятия по поощрению межкультурного и межрелигиозного диалога за рубежом
Политика 17:56
В Афганистане военный вертолет совершил жесткую посадку
Другие страны 17:53
Опубликован официальный некролог в связи с кончиной известного физика Фирудина Гашимзаде
Политика 17:44
Распространена официальная информация в связи с митингом в Баку политпартий и общественных объединений
Происшествия 17:28
В Загаталы открылся первый Фестиваль ореха, грецкого ореха и каштана (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 16:34
Услуга SIP-телефонии от «AzerTelecom» для корпоративных клиентов
ИКТ 16:12