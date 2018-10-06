В Кызылординской области Казахстана объявлен тендер на приобретение бензина

6 октября 2018 12:03 (UTC+04:00)

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