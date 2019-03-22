В одном из районов Азербайджана построят Центр поддержки детей и семей

22 марта 2019 14:27 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Банк ВТБ (Азербайджан) объявил тендер
Тендеры 12 марта 18:25
ИВ Гекчайского района привлечет ремонтные услуги
Тендеры 22 февраля 10:00
Трест SOCAR объявил тендер на закупку кистей для покраски
Тендеры 26 января 17:42
Трест SOCAR объявил тендер на закупку сварочных электродов
Тендеры 26 января 16:53
Трест SOCAR объявил тендер на закупку сварочных кабелей и кислородно-газовых шлангов
Тендеры 26 января 16:49
ПО “Азнефть” объявило тендер на закупку насосов
Тендеры 5 января 13:43
Лента новостей
Есть широкий потенциал для еще большего развития связей между Азербайджаном и Аргентиной - Мамедъяров (ФОТО)
Политика 15:23
Грандиозные произведения Айгюн Самедзаде представлены на 10-летии TRT Avaz (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 15:18
В Гане более 70 человек погибли при столкновении двух автобусов - СМИ
Другие страны 15:15
В Азербайджане с апреля будет выплачиваться стипендия Президента инвалидам I группы, получающим трудовую пенсию
Общество 14:56
Служебный роман азербайджанских актеров завершился свадьбой (ФОТО)
Звёздный мир 14:47
Глава МИД Ирана отправился в Турцию
Иран 14:45
Европа приняла меры для защиты при "жестком" Brexit, заявил Макрон
Европа 14:24
Испанская компания будет производить нефтегазодобывающие установки в Азербайджане
Энергетика 14:14
Компания из ОАЭ продлила контракт на участие в морских операциях в Азербайджане
Энергетика 14:07