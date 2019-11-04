Спутниковый оператор Азербайджана отменил тендер

4 ноября 2019 12:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азеркосмос» отказалось от продолжения открытого тендера на привлечение услуг по организации стенда компании на выставке “BakuTel 2019”, сообщает Trend со ссылкой на спутникового оператора.

Как отмечается в сообщении, оператор отказался от продолжения тендера согласно пункту 11.1 закона «О государственных закупках».

Напомним, что тендер был объявлен восьмого октября на сайте госзакупок.

Стоимость участия в тендере оставляла 50 манатов.

Спутниковый оператор ОАО «Азеркосмос» предоставляет высококачественные спутниковые услуги в телекоммуникационной сфере и области топографической съемки. В планы стратегического развития компании входит расширение охвата и спектра услуг. В его ведении находятся два спутника связи - Azerspace-1, Azerspace-2 и низкоорбитальный спутник Azersky.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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