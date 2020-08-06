ОАО "Агролизинг" закупит компьютеры

Тендеры 6 августа 2020 10:28 (UTC+04:00)
ОАО "Агролизинг" закупит компьютеры
ОАО &quot;Агролизинг&quot; закупит компьютеры
ОАО "Агролизинг" закупит компьютеры
&quot;Азеришыг&quot; привлечет работы по строительству подстанции
"Азеришыг" привлечет работы по строительству подстанции
Минтекстиль Туркменистана продлевает тендер на производство химического волокна
Минтекстиль Туркменистана продлевает тендер на производство химического волокна
Лента новостей
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 10:37
Ассоциация страховщиков Азербайджана о влиянии пандемии на рынок страхования недвижимости Финансы 10:31
Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования с 8,25% до 8% годовых Грузия 10:00
Парламент Азербайджана обсудит сегодня изменения в шесть законов Политика 09:33
В Азербайджане выставят на аукцион свыше 50 гособъектов Бизнес 09:29
В результате стрельбы на границе Кыргызстана и Таджикистана ранен киргизский пограничник Кыргызстан 09:28
Джахангири Выразил соболезнования премьер-министру Ливана из-за взрыва в Бейруте Иран 09:09
Нидерланды видят возможности для укрепления экономических связей с Туркменистаном Туркменистан 09:03
Ипотечное кредитование в Азербайджане выросло Финансы 09:02
Саломе Зурабишвили обсудила с еврейской общиной вопросы туризма Туризм 08:56
В Казахстане запускают контакт-центр «111» по вопросам семейно-бытового насилия Казахстан 08:41
Предвыборный штаб Трампа обвинил соцсети в вопиющей предвзятости после удаления его записи США 08:23
Современные энергоэффективные электростанции - новый этап в развитии энергетики Азербайджана Энергетика 08:00
В Сеуле изучают возможность обмена товарами с КНДР Бизнес 07:52
Разведка США изучает данные о создании Эр-Риядом завода по обработке урана Энергетика 07:39
Иран занимает первое место на Ближнем Востоке по качеству работы почты Общество 07:26
Министр экономики: Темпы падения экономики Грузии стали снижаться Экономика 07:12
В Туркменистане введены дополнительные меры при использовании авиарейсов Туркменистан 07:00
Глава Amazon в 2020 году продал акции корпорации более чем на $7,2 млрд Бизнес 06:48
ExxonMobil сообщила властям США о возможности сокращения ее нефтегазовых запасов на 20% Энергетика 06:32
Генсек ООН заявил, что обладание ядерным оружием ослабляет безопасность Иран 06:17
Помпео призвал отозвать лицензию China Telecom на работу в США ИКТ 06:03
Google заблокировала более 2,5 тыс. связанных с Китаем каналов в YouTube ИКТ 05:49
Освещение Эйфелевой башни погасили в память о погибших в результате взрыва в Бейруте Европа 05:33
Япония примет участие в совместных с США и странами Европы учениях по кибербезопасности ИКТ 05:16
Авиарегулятор США предложил оштрафовать Boeing на $1,25 млн Транспорт 05:03
Власти Израиля готовят план по возобновлению авиасообщения с 16 августа Транспорт 04:47
Всемирный банк предложил ливанским властям помощь в восстановлении Бейрута Финансы 04:31
Главный инфекционист США счел неприемлемыми сроки выдачи результатов тестов на коронавирус США 04:17
"Милан" может приобрести футболиста "Зенита" Барриоса Спорт 03:59
Пелоси считает, что Трамп не имеет права выдвигаться в президенты из Белого дома США 03:42
В результате взрыва гранаты на митинге в Пакистане пострадали 39 человек Другие страны 03:25
В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы Другие страны 03:12
Макрон обсудит в Бейруте с ливанским руководством меры помощи в связи со взрывом в порту Арабские страны 02:55
Глава МИД Израиля: аннексии частей Западного берега "сейчас нет в повестке дня" кабмина Израиль 02:36
США объявили награду в $10 млн за информацию о тех, кто вмешивается в американские выборы США 02:19
"Интер" и "Манчестер Юнайтед" вышли в четвертьфинал Лиги Европы Спорт 02:03
Greenpeaсe после взрыва в Бейруте рекомендует жителям носить респираторы Арабские страны 01:47
Экс-президент Колумбии заразился коронавирусом Другие страны 01:32
Кипр уничтожил запасы аммиачной селитры, изъятые пять лет назад Европа 01:15
Путешествия "в никуда" стали популярными на Тайване из-за пандемии Транспорт 00:57
Помпео на следующей неделе отправится с визитом в Австрию, Словению, Польшу и Чехию США 00:43
Глава Пентагона не считает, что Китай создает неизбежную угрозу для США США 00:30
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом Россия 00:14
Агентство морского транспорта Грузии сделало специальное заявление в связи со взрывом в Бейруте Грузия 5 августа 23:59
В Госдепе заявили, что воспринимают Арктику в том числе как северный фланг НАТО США 5 августа 23:40
Власти США выясняют обстоятельства взрыва в Бейруте США 5 августа 23:25
Более 206 тыс. заразившихся коронавирусом выявлены в мире за сутки В мире 5 августа 23:14
Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 137 Арабские страны 5 августа 23:04
Минэнерго США выделит $57,5 млн на разработку суперкомпьютерных технологий Энергетика 5 августа 22:46
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 219 тысяч Турция 5 августа 22:33
Процесс легализации рабочих мест в Азербайджане ускорился Бизнес 5 августа 22:30
Азербайджанский AFB Bank увеличил обязательства Финансы 5 августа 22:30
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 5 августа 22:03
Иран отправляет в Ливан мобильный госпиталь и медицинскую помощь Иран 5 августа 22:00
Зариф и Кулеба обсудили результаты переговоров о компенсации за сбитый самолет Иран 5 августа 21:47
ЮНИСЕФ направил помощь пострадавшим в результате взрыва в Бейруте Арабские страны 5 августа 21:39
Власти Ливана опровергли слухи о причастности Израиля к взрыву в Бейруте Арабские страны 5 августа 21:13
Доходы от туризма в Грузии сократятся на 80% Туризм 5 августа 21:13
Президент Казахстана выразил соболезнования Президенту Ливана Казахстан 5 августа 21:05
Госкомитет Азербайджана о приоритетах государственной политики по делам диаспоры Политика 5 августа 20:51
İnfinitech поставит оборудование Центробанку Азербайджана ИКТ 5 августа 20:47
Азербайджан окажет Ливану финансовую помощь Политика 5 августа 20:34
В Генпрокуратуре Азербайджана прошло оперативное совещание в расширенном составе (ФОТО/ВИДЕО) Политика 5 августа 20:13
Одна из центральных улиц Габалы названа в честь генерала Полада Гашимова (ФОТО) Общество 5 августа 20:07
Иран планирует сэкономить до $3 млрд на импортозамещении Иран 5 августа 20:00
Названа повестка завтрашнего заседания парламента Азербайджана Политика 5 августа 19:52
В Кахетинском регионе собран обильный урожай персиков и нектаринов - министерство Бизнес 5 августа 19:44
Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены еще 109 квартир - минтруда Азербайджана (ФОТО) Общество 5 августа 19:38
В Баку на линии пущены дополнительные экспресс-автобусы Общество 5 августа 19:28
Азербайджанский депутат в европейской прессе обратила внимание мирового сообщества на преступления армян на почве ненависти Нагорно-карабахский конфликт 5 августа 19:27
"Небо без границ" – радиопьеса Гюнель Анаргызы (ВИДЕО) Культура 5 августа 19:22
Пакистанский Совет в Лос-Анджелесе осудил насилие в отношении азербайджанцев Политика 5 августа 18:54
Азербайджан расширяет сотрудничество с Торгово--промышленной палатой Ростовской области Бизнес 5 августа 18:45
Азербайджанский Bank BTB увеличил активы Финансы 5 августа 18:37
Выросло число структурных подразделений Генпрокуратуры Азербайджана Общество 5 августа 18:36
Создание лесопарков — это вклад в жизнь будущих поколений Азербайджана - депутат Общество 5 августа 18:26
Турецкая BOTAŞ назвала объем отгрузки нефти с терминала Джейхан Энергетика 5 августа 18:21
SOCAR Petroleum внес ясность в вопрос подорожания бензина Общество 5 августа 18:21
Спрос на ноты Центробанка втрое превысил предложение Финансы 5 августа 18:16
Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения на 78 объектах предпринимательства Экономика 5 августа 18:12
Казахстану следует уделить внимание поискам новых месторождений подземных вод как стратегического резерва Бизнес 5 августа 18:00
Министр экономики: В Грузии появились первые иностранные туристы Грузия 5 августа 18:00
Иран направил Ливану поставки продовольствия и медицинскую помощь Иран 5 августа 18:00
В период глобальной пандемии Узбекистан сократил импорт электротоваров из Турции Бизнес 5 августа 18:00
В Азербайджане страховыми выплатами может быть охвачено до 40 тысяч безработных Экономика 5 августа 17:52
Названа продукция, закупленная Россией на бирже Туркменистана в июле Туркменистан 5 августа 17:42
В Учениях TurAz Qartalı - 2020 задействованы боевые вертолеты(ФОТО/ВИДЕО) Политика 5 августа 17:37
В пригороде Баку сдана в эксплуатацию больница модульного типа со спецгенератором кислорода (ФОТО) Общество 5 августа 17:34
Торговый дом SOCAR предложил наименьшую цену на поставку еще одной партии СПГ в Пакистан Энергетика 5 августа 17:28
АПБ Азербайджана призывает предприятия общепита соблюдать правила в связи с коронавирусом Общество 5 августа 17:23
TƏBİB: В Азербайджане достаточно медицинского персонала Общество 5 августа 17:20
Состоялся очередной этап азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений (ФОТО/ВИДЕО) Политика 5 августа 17:19
Азад Рагимов: Очень хотелось бы, чтобы в спортивных комплексах возобновилась спортивная деятельность Общество 5 августа 17:18
Заполненность больниц для лечения COVİD-19 в Баку уменьшилась до 30-35 процентов - TƏBİB Общество 5 августа 17:11
Начальник порта Бейрута сообщил, что просьбы вывезти опасные грузы игнорировали шесть лет Другие страны 5 августа 17:08
Минэкономики Азербайджана о подорожании отдельных лекарств на фоне пандемии Общество 5 августа 17:04
В феврале был зафиксирован наиболее плотный пассажиропоток на Абшеронской кольцевой железной дороге Экономика 5 августа 16:59
Бах встречает Яллы, или Успех Хадиджи Зейналовой в Германии (ФОТО) Культура 5 августа 16:55
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования ливанскому коллеге Политика 5 августа 16:48
Все новости