Гянджинская ж/д больница объявляет тендер по закупке и установке машин и оборудования
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Помощник Президента Азербайджана провел встречу с группой известных деятелей культуры и искусства (ФОТО)
Пресечены попытки Армении выдвинуть свои боевые позиции в сторону государственной границы - ГПС Азербайджана
Внесены изменения в Положения о "Службе ASAN" и министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
Сопредседатели Международного центра Низами Гянджеви призвали лидеров G20 позаботится о глобальном образовании
ADY Container: Контейнерный поезд, перевозящий пропилен из Туркменистана в Турцию по БТК, прибыл в Мерсин
Хогланд: МГ ОБСЕ сейчас следовало бы предоставить наблюдателей на линии соприкосновения войск с целью предотвращения насилия