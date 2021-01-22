«Туркменгаз» переобъявил тендер на техобслуживание газотурбинных генераторов
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Размер выплаченных компенсаций вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков достигает 620 млн манатов
«Достлуг» может создать почву для новых переговоров по Транскаспийскому трубопроводу - норвежская консалтинговая компания
Проект "Достлуг" позволит реализовать часть большого потенциала энергосотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном – французский эксперт
Центр четвертой промышленной революции создаст новые возможности для сотрудничества Азербайджана с Microsoft
Экологический террор, совершенный Арменией против Азербайджана за тридцать лет оккупации – газета Azеrnews
Признание Пашиняна опровергло абсурдные заявления официальных лиц Армении о том, что Шуша принадлежит им - Турал Гянджалиев
Реализация новых совместных проектов Азербайджана и России увеличит взаимный товарооборот - торгпред России
Инструмент эпохи Возрождения. Музыканты Румынии и Норвегии начали год азербайджанской народной песней (ВИДЕО)
Соглашение по месторождению «Достлуг» - еще один вектор развития межконтинентальных проектов Азербайджана
Многократному росту предложения денег в 2020 году способствовала смягченная денежно-кредитная политика - ЦБ Азербайджана
В течение многих лет Туркменистан и Азербайджан последовательно развивают отношения по самому широкому спектру направлений – Бердымухамедов
Подписание меморандума знаменует собой принципиально новый этап в энергетическом сотрудничестве Туркменистана и Азербайджана на Каспии - Бердымухамедов
Строительство новых сервисных центров КАМАЗ в Туркменистане позволит выполнить новые совместные проекты
Президент Ильхам Алиев: Транспортно-логистическое сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном выйдет на еще более высокий уровень
Президент Ильхам Алиев: Подписание меморандума по месторождению «Достлуг» - это результат многолетних упорных действий наших стран
Президент Ильхам Алиев: Подписание меморандума по месторождению «Достлуг» – знаменательное событие, которое будет иметь позитивные последствия
Президент Ильхам Алиев: Сегодняшнее подписание открывает новую страницу в освоении углеводородных ресурсов Каспия
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Туркменистан впервые приступают к совместной работе по освоению месторождения в Каспийском море
Учащиеся, не принявшие участие в виртуальных уроках, тоже должны пройти оценивание – Минобразования Азербайджана
Если обучение велось в дистанционной форме, то и оценивание знаний должно проводиться также - минобразования Азербайджана