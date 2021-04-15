«Демирёллары» Туркенистана объявляет тендер на установку камер видеонаблюдения для тепловозов

Тендеры 15 апреля 2021 18:02 (UTC+04:00)
«Демирёллары» Туркенистана объявляет тендер на установку камер видеонаблюдения для тепловозов
МИД Ирана назвал условие для продолжения переговоров по ядерной сделке
МИД Ирана назвал условие для продолжения переговоров по ядерной сделке
Роухани заявил, что Иран сможет начать обогащение урана до 90%, если захочет
Роухани заявил, что Иран сможет начать обогащение урана до 90%, если захочет
В Вене обсудят восстановление полной реализации иранской ядерной сделки
В Вене обсудят восстановление полной реализации иранской ядерной сделки
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Баку меняется схема движения автобусов по 8-ми маршрутам Общество 18:34
Турция лидирует среди стран-инвесторов в ненефтяной сектор Азербайджана - министр (ФОТО) Бизнес 18:31
Названы сроки выдачи субсидий за осенний посев в Азербайджане Экономика 18:30
МИД Азербайджана ответил на заявление сопредседателей МГ ОБСЕ Политика 18:14
Обнародован объем экспорта пшеничной муки из ЕАЭС в Туркменистан Бизнес 18:13
«Демирёллары» Туркенистана объявляет тендер на установку камер видеонаблюдения для тепловозов Тендеры 18:02
Испания готова участвовать в новых проектах в нефтехимической отрасли Азербайджана – МИД Энергетика 17:59
Испанские компании проявляют интерес к реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики Азербайджана Энергетика 17:52
Власти Грузии выделили $10 миллионов на восстановление дороги к курорту Шови Грузия 17:48
Музеи после триумфальных военных побед открываются во многих странах мира - Олег Кузнецов Точка зрения 17:43
«Ростсельмаш» огласил планы поставки сельхозтехники в Азербайджан Экономика 17:40
Совокупный капитал азербайджанского ASB Bank вырос Финансы 17:24
В Азербайджане усиливается поддержка частного бизнеса (ФОТО) Экономика 17:22
В Азербайджане разрабатывают план «устойчивого бизнеса» ИКТ 17:14
В Казахстане разработают концепцию развития креативных индустрий Казахстан 17:13
Турция оказала Азербайджану неоценимую поддержку в информационной войне с Арменией - Севиль Микаилова Политика 17:13
На востоке Багдада произошел взрыв Арабские страны 17:10
AzerGold выделит почти 6 млн манатов на создание испытательной лаборатории Бизнес 17:07
В 2021 году Азербайджан впервые будет экспортировать рыбную икру в Гонконг Бизнес 17:05
VISA удостоила Международный Банк Азербайджана двумя наградами Экономика 16:55
В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинировалось 28 600 человек Общество 16:47
Активы азербайджанского ASB Bank в 1-ом кв. 2021г. уменьшились Финансы 16:45
В Азербайджане выявлено 2 317 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 109 человек Общество 16:39
Зачем Армения разрушила Агдам, если считала его своей территорией – глава комиссии сената Италии (ФОТО) Политика 16:37
Туркменистан увеличил импорт картофеля из ЕАЭС Бизнес 16:33
Азербайджан и Беларусь обсудили перспективы военно-технического сотрудничества Политика 16:29
Грузия в 2020 г. сократила импорт сухофруктов Бизнес 16:26
Азербайджан имеет огромные перспективы для развития ветроэнергетики Энергетика 16:19
Узбекистан рассматривает возможности восстановления авиасообщения с Азербайджаном Экономика 16:05
Объём кредитования строительного сектора в Азербайджане существенно возрос Финансы 16:00
В Азербайджане сохраняется динамика роста выплат по видам соцобеспечения Экономика 16:00
Прожиточный минимум в Грузии вырос Бизнес 15:52
Армения отстает от Азербайджана со счетом 10:1 – признания Пашиняна Политика 15:47
На следующей неделе в Израиле ожидают прибытия делегации Судана Израиль 15:42
На выпускные экзамены в Азербайджане не был допущен ряд учащихся Общество 15:41
Нацсобрание Франции одобрило законопроект, запрещающий съемку полицейских при исполнении Европа 15:38
Названы данные продаж хлопчатобумажной пряжи на бирже Туркменистана Бизнес 15:35
В Азербайджане проведены выпускные экзамены для 11-х классов (ФОТО) Общество 15:33
В Азербайджане определяют Miss & Mister в виртуальном формате (ФОТО) Стиль 15:30
Оборот розничной торговли фармпродукцией в Азербайджане вырос Бизнес 15:28
В Минсельхозе Азербайджана выявлены нарушения в расчете и выплате субсидий Экономика 15:16
Зангезурский коридор создаст единое экономическое пространство Турции с Азербайджаном Транспорт 15:14
Путин и премьер Ливана обсудили поставку вакцин от коронавируса Россия 15:12
Госсекретарь США прибыл в Кабул США 15:05
Найти отца в психиатрической клинике… - история Марьям в Азербайджане (ФОТО) Культура 15:05
Положительное сальдо торгового баланса Азербайджана превысило $1 млрд Бизнес 15:05
Названы доходы Азербайджана от розничной торговли бензином и дизтопливом в январе-марта 2021 г. Энергетика 15:02
"Азербайджанфильм" оснащен оборудованием стран крупнейших кинопроизводителей Культура 15:00
Как МГ ОБСЕ способствует разжиганию реваншизма в Армении Политика 14:55
МИД Ирана назвал условие для продолжения переговоров по ядерной сделке Ядерная программа 14:54
Граждане Азербайджана сократили покупку недвижимости в Турции Турция 14:48
PASHA Bank завершил I квартал 2021 г. со значительной прибылью Финансы 14:35
Выпускник Бакинской высшей школы нефти женился на пакистанской студентке из этого же вуза (ФОТО) Общество 14:24
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) Общество 14:24
В Грузии вырос прожиточный минимум Грузия 14:21
"Ростсельмаш" поставит в Азербайджан крупную партию сельхозтехники Бизнес 14:10
Названы данные по активности Турции на бирже Туркменистана в марте Бизнес 14:04
Объем перевалки грузов в турецком порту Искендерун превысил 8 млн тонн Турция 13:59
Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла Общество 13:52
Россия в апреле ускорила темпы роста добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 2,6% Россия 13:46
Открытие Зангезурского коридора расширит транзитный потенциал Азербайджана Экономика 13:46
В Турции начали пропагандировать вакцинацию от COVID-19 Общество 13:43
Туркменистан и Госинвестбанк Франции нацелены на подписание меморандума о сотрудничестве Финансы 13:22
Назван срок сдачи в эксплуатацию «Дороги Победы» в Шушу (ФОТО) Общество 13:21
В азербайджанской армии проводятся теоретические и практические занятия с призывниками (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 13:09
Фонд YAŞAT откроет счет на имя новорожденного ребенка еще одного шехида Общество 13:04
Объем обязательств азербайджанского PASHA Bank в I кв. 2021 г. увеличился Финансы 13:01
Зеркало, синяя вечность и человек - дитя природы. Представлен проект Нуры Сури (ФОТО/ВИДЕО) Звёздный мир 12:57
Россия импортировала из Турции зерновые на более чем $40 млн Турция 12:56
Казахстан заметно увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 12:55
МГ ОБСЕ не предприняла конкретных шагов для урегулирования конфликта - азербайджанский депутат Политика 12:55
Объем перевалки грузов в турецком порту Гемлик превысил 2 млн тонн Турция 12:53
Китай значительно увеличил импорт стали из Турции Турция 12:53
Порты Турции в январе-феврале 2021 г. перевалили около 3 млн тонн сырой нефти Турция 12:53
Порты Турции в январе-феврале 2021 г. перевалили около 4 млн тонн каменного угля Турция 12:51
Спрос банков Азербайджана на инвалюту сократился Финансы 12:50
Порт Анталья принял в январе-феврале 2021 г. свыше 600 тыс. тонн грузов Турция 12:50
Иран активно импортирует химпродукты из Турции Турция 12:50
В январе-феврале 2021 г. турецкий порт Алиага принял более 800 судов Турция 12:50
В Азербайджане совершенствуется доступ предпринимателей к страховым услугам Финансы 12:32
В России выявили 8 944 случая заражения коронавирусом за сутки Россия 12:26
За год в общественных местах в Азербайджане задержали 2 тыс. больных коронавирусом - МВД Происшествия 12:23
Турция надеется, что США не признают вымышленный "геноцид армян" - Чавушоглу Турция 12:22
Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Карабахе Россия 12:18
"Турецкие авиалинии" приостановили полеты в Россию Турция 12:13
Туркменистану рекомендовано следить за балансом банков на предмет рисков для качества активов – МВФ Финансы 12:13
Microsoft реализует проекты с образовательными учреждениями Азербайджана Экономика 11:50
Роухани заявил, что Иран сможет начать обогащение урана до 90%, если захочет Ядерная программа 11:46
Совокупные активы азербайджанского PASHA Bank выросли по итогам I квартала Финансы 11:45
МВФ продолжает поощрение структурных реформ в Туркменистане Финансы 11:29
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО) Культура 11:24
Минэнерго Турции продлило лицензию Acacia Mining Operations на разведку нефти и газа Энергетика 11:18
Израиль первым в мире достигнет коллективного иммунитета против коронавируса Израиль 11:13
Экспорт российской химпродукции в Азербайджан превысил $270 млн Бизнес 11:07
Реконструированы отделения Центрального продсклада в регионах Азербайджана (ВИДЕО) Политика 11:02
На турецкую военную базу в Ираке совершено нападение Турция 11:02
В Дании 37 человек требуют компенсаций после осложнений в связи с прививкой от COVID-19 Европа 10:57
AzerGold назвала победителя тендера на приобретение аппарата для проверки подлинности золотых слитков Бизнес 10:54
Пятая часть российского экспорта в Азербайджан приходится на оборудование и транспорт Бизнес 10:48
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 10:46
Все новости