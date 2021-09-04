Туркменский консорциум приобретет оборудование
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Иностранные граждане могут принять участие в конкурсе в рамках "Года Низами Гянджеви" в Азербайджане
Азербайджанское каспийское пароходство расширяет сотрудничество в сфере международных грузоперевозок
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах –это Азербайджан!" будет представлена на Стокгольмской выставке моды
Эльнара Халилова посвятила музыкальный проект азербайджанским чемпионам Паралимпиады в Токио (ФОТО/ВИДЕО)
Между ЗАО AzerGold и Исламской корпорацией по развитию частного сектора подписан Меморандум о взаимопонимании
Президент Ильхам Алиев поздравил наших спортсменов, завоевавших очередные золотые медали на летних Паралимпийских играх "Токио-2020"
Проекты налоговых органов Азербайджана в сфере цифровизации способствуют развитию безналичных платежей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского спортсмена, завоевавшего третью золотую медаль на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020" (ФОТО)