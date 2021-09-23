Представительство малайзийской компании в Туркменистане объявило тендер
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Завершились очередные состязания по ориентированию на местности среди азербайджанских военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Международное сообщество должно оказать давление на Армению, чтобы она отказалась от реваншистского подхода – МИД Азербайджана
Хотя открытие коммуникаций могло бы стать важным шагом вперед, Армения пытается заблокировать прогресс – глава МИД Азербайджана
Турецкие военнослужащие, которые будут участвовать в учениях «Нерушимое братство-2021», прибыли в Азербайджан (ФОТО)
Когда 10 волшебных пальцев творят на 88 клавишах… Бакинский вечер классицизма и романтизма (ВИДЕО, ФОТО)
Президент Туркменистана предложил создать зону сотрудничества «Центральная Азия - Каспийский регион»
Увеличивается количество учебных заведений, подключенных к Азербайджанской Образовательной Сети высокоскоростными оптоволоконными каналами связи
В парламенте Азербайджана озвучены предложения о восстановлении исторических топонимов на освобожденных территориях