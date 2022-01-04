SOFAZ объявил тендер на техобслуживание IT-систем
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При поддержке Фонда Гейдара Алиева дети с ограниченными возможностями здоровья выступили на Expo 2020 Dubai (ФОТО)
За счет средств Фонда YAŞAT погашены задолженности семей шехидов и ветеранов войны на 5,6 млн манатов
В Азербайджане рост в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром превысил 7%
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана огласил объем выданных по гослинии ипотечных кредитов
Обнародовано количество боеприпасов, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в 2021 году (ФОТО)