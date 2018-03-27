Турция ожидает свыше 30 миллионов туристов в 2018 году – премьер-министр

БАКУ /Trend/ - Турция рассчитывает на приезд свыше 30 миллионов зарубежных туристов в 2018 году, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщают во вторник турецкие СМИ.

По словам Йылдырыма, 2018 год в Турции будет прибыльным в сфере туризма.

«Турция обладает важным туристическим потенциалом в регионе», - сказал Йылдырым.

Отметим, что согласно данным института статистики Турции (TUİK), по итогам 2017 года доходы Турции от туризма выросли на 18,9 процента по сравнению с показателями 2016 года, и составили 26,283 миллиарда долларов США.

Согласно информации, 77,4 процента от общего дохода приходится на долю иностранных туристов, 22,6 процента - на граждан Турции, проживающих за рубежом.

Отметим, что по итогам 2017 года Турцию посетили 32,4 миллиона туристов, что на 27,84 процента превышает показатели 2016 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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