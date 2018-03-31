В Таджикистане обсуждают порядок пребывания граждан страны в Казахстане

Заместитель министра труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан Нурулло Махмадуллозода прокомментировал положения Соглашений между правительствами Таджикистана и Казахстана о миграции в беседе с корреспондентом таджикским новостным агентством «Ховар».

В ходе официального визита президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Республику Казахстан 14-15 марта 2018 года были подписаны Соглашения между правительствами двух стран о реадмиссии, Исполнительный протокол о порядке реализации Соглашения о реадмиссии и Соглашение о порядке пребывания граждан Республики Таджикистан на территории Республики Казахстан и граждан Республики Казахстан на территории Республики Таджикистан.

В соответствии с Соглашением между правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Казахстан о реадмиссии и Исполнительным протоколом, уполномоченные органы сторон, согласно установленному порядку и условиям, осуществляют прием и передачу граждан, которые нарушили действующее национальное законодательство на территории государств сторон.

На основании Соглашения о порядке пребывания граждан Республики Таджикистан на территории Республики Казахстан и граждан Республики Казахстан на территории Республики Таджикистан, граждане государств при въезде на территории обеих государств освобождаются от обязанности регистрации (постановка на учет по месту пребывания) в компетентных органах в течение 30 календарных суток со дня въезда. Регистрация граждан государств обеих сторон производится на срок, не превышающий 90 суток с момента пересечения Государственной границы.

Раньше срок регистрации для наших граждан в этой стране составлял 5 дней, а общая продолжительность пребывания — не более чем 1 месяц

По данным Нурулло Махмадуллозода, Республика Казахстан является одной из стран, где наши граждане временно пребывают и трудоустраиваются. В частности, согласно учёту о выезде и въезде граждан страны через пункты пересечения государственной границы Республики Таджикистан, в 2017 году 12 тысяч 336 граждан нашей страны выехали в Республику Казахстан для временной трудовой миграции.

Кроме того, на территории Республики Казахстан находятся таджики (постоянные жители), которые заняты трудовой деятельностью и частным предпринимательством. В настоящее время в этой стране официально функционируют 8 диаспор и общественных организаций таджиков, с которыми установлены тесные контакты.

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