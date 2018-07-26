Граждане Китая, США и Великобритании получили больше всего электронных виз в Узбекистан

26 июля 2018 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С момента запуска в Узбекистане системы оформления и выдачи электронных въездных виз 15 июля на портал услуги поступило 1 555 заявок от граждан более 40 стран, передаёт "UzDaily.uz".

Больше всего заявок поступило от граждан Китая – 265, США – 216, Великобритании – 176 и Индии – 154.

При этом правительство Узбекистана выдало 1 095 виз, а 460 заявок находятся в рассмотрении.

Системой могут воспользоваться граждане, прибывающие в Узбекистан в туристических целях из стран, для которых установлен упрощенный порядок оформления визы.

Срок рассмотрения заявки составляет два рабочих дня. Электронная виза выдается для однократного пребывания на территории Узбекистана сроком на 30 дней. Она является действительной в течение 90 дней.

Электронная виза направляется на адрес электронной почты, при прохождении границы достаточно представить визу в бумажном или электронном виде.

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