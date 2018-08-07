Более 3200 иностранных граждан обратились за электронной визой в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - С момента запуска в Узбекистане системы оформления и выдачи электронных въездных виз 15 июля на портал услуги поступили 3 217 заявок от граждан 42 стран, сообщают во вторник узбекистанские СМИ.

Больше всего заявок поступило от граждан Китая – 664, США – 415 и Великобритании – 376.

При этом правительство Узбекистана выдало 2 836 виз, а 381 заявка находится на рассмотрении.

Системой могут воспользоваться граждане, прибывающие в Узбекистан в туристических целях из стран, для которых установлен упрощенный порядок оформления визы.

Срок рассмотрения заявки составляет два рабочих дня. Электронная виза выдается для однократного пребывания на территории Узбекистана сроком на 30 дней. Она действительна в течение 90 дней.

Электронная виза направляется на адрес электронной почты. При прохождении границы достаточно представить визу в бумажном или электронном виде.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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