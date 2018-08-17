Отказ в выдаче электронной визы в Узбекистан получил только гражданин Франции

17 августа 2018 09:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За прошедший месяц с момента запуска в Узбекистане системы оформления и выдачи электронных въездных виз 15 июля на портал услуги поступили более 5 460 заявок от граждан 42 стран, сообщают во вторник узбекистанские СМИ.

Больше всего заявок поступило от граждан Китая – 1 190, США – 671 и Великобритании – 611.

При этом правительство Узбекистана выдало 5 025 виз, а 435 заявок находятся на рассмотрении. Отказ в выдаче электронной визы в Узбекистан получил один гражданин Франции.

Системой могут воспользоваться граждане, прибывающие в Узбекистан в туристических целях из стран, для которых установлен упрощенный порядок оформления визы.

Срок рассмотрения заявки составляет два рабочих дня. Электронная виза выдается для однократного пребывания на территории Узбекистана сроком на 30 дней. Она действительна в течение 90 дней.

Электронная виза направляется на адрес электронной почты. При прохождении границы достаточно представить визу в бумажном или электронном виде.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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