В Ташкенте пройдёт международная туристическая ярмарка

БАКУ /Trend/ - С 3 по 5 октября 2018 года в национальном выставочном центре (НВЦ) «Узэкспоцентр» пройдет 24-я Ташкентская международная туристическая ярмарка «Туризм на Шелковом пути» (ТМТЯ-2018), говорится в сообщении Государственного комитета по развитию туризма в Республике Узбекистан.

Ярмарка проводится с 1995 года при официальной поддержке Всемирной туристской организации ООН (ВТООН).

Цель мероприятия – создание международной платформы для обмена опытом, установления диалога и объединения совместных усилий по продвижению и развитию культурно-исторического и природного наследия Шелкового пути.

Главные организаторы мероприятия – Государственный комитет по развитию туризма в Республике Узбекистан и государственное унитарное предприятие «Национальный PR-центр».

В НВЦ «Узэкспоцентр» будут располагаться международный и национальный павильоны, где в рамках экспозиции будут представлены проект «Городок ремесленников», стенды театров и музеев регионов страны, фестиваль национальных блюд «Восточный базар», «Аллея художников», дефиле от ведущих и начинающих дизайнеров Узбекистана и многое другое.

ТМТЯ-2018 включает в себя ряд международных и локальных проектов в сфере туризма и культуры с акцентом на развитие деловой среды. Так, с 3 по 5 октября в рамках выставки пройдет ряд презентаций туристических направлений Узбекистана и зарубежных стран.

Шелковый путь в исторической проекции представляет уникальную культурную ценность для человечества, а также является связующим звеном в развитии туризма, экономики и социально-культурного преобразования всех стран. ВТООН и другие авторитетные международные организации ООН уделяют особое внимание не только изучению и сохранению культурно-исторического и природного наследия, но и созданию благоприятных социально-экономических условий для развития туризма в странах, расположенных вдоль Шелкового пути

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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