Планируется открытие прямых авиарейсов из Дели в Баку

23 января 2019 14:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В будущем планируется организация прямых авиарейсов Дели-Баку.

Об этом в интервью индийскому информагентству "Times of India" сказал генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмидт.

По его словам, в настоящее время рейсы для индийских туристов в основном осуществляются через страны Персидского залива.

Зенгстшмидт также отметил, что индийские туристы, отправляющиеся в Азербайджан, могут получить визу в течение всего трех часов в режиме онлайн.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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