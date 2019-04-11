В национальных парках Азербайджана создаются туристические тропы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Шагдагском и Гирканском национальных парках внедряется "чешская модель" безопасных туристических троп, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Совместно со специалистами Государственного агентства по туризму чешские специалисты со 2 по 7 апреля 2019 года побывали в этих парках, где провели ряд тренингов для сотрудников местных природоохранных служб и разметили траекторию будущих маршрутов для туристов.

«Чешскую модель», которая применяется во многих странах, планируется применить и в других национальных парках страны. Туристские тропы определяют последовательное перемещение туристов по территории исторических и природных памятников. Это позволит организовать в стране экотуризм в соответствии с современными стандартами.

Напомним, что в начале 2019 года министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев встретился с послом Чехии Миланом Экертом, и получил соответствующее разрешение на применение "чешской модели" для разметки туристических троп в Азербайджане

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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