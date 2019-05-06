Турецкий министр о строительстве круизного порта в Стамбуле

БАКУ /Trend/ - Круизный порт в Стамбуле, строительство которого ожидается в текущем году, сможет одновременно принимать, как минимум, пять круизных кораблей, сказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой. Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам министра, строительство круизного порта в Стамбуле увеличит число туристов, посещающих Турцию. Министр отметил, что круизный порт в Стамбуле будет построен в районе Еникапы на побережье Мраморного моря.

Эрсой отметил, что строительство круизного порта в Стамбуле завершится в 2021 году, при этом министр не отметил дату начала строительство и стоимость проекта.



Отметим, что ранее в министерстве культуры и туризма Турции сообщили Trend, что к 2023 году Турция намерена увеличить количество иностранных туристов до 70 миллионов человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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