Госагентство по туризму Азербайджана приступило к регистрации гидов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началась регистрация гидов, которые будут организовывать туры в заповедники, находящиеся в подчинении Государственного агентства по туризму, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Регистрация, которая продолжится до 31 июля, нацелена на то, чтобы освободить представителей турагентств и гидов, которые будут организовывать туры для иностранных туристов в «Янардаг», «Атешгях», «Басгал», «Хыналыг», «Лагидж», «Юхары Баш», «Киш», находящихся в подчинении Агентства, от оплаты за вход в размере двух манатов, предусмотренных для местных посетителей.

Агентство предупреждает, что представители турагентств и гиды, не прошедшие регистрацию до 31 июля, с первого августа смогут проходить на территорию вышеперечисленных заповедников, заплатив два маната.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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