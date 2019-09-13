В Азербайджане заметно возросло число туристов из Грузии, Центральной и Южной Азии

13 сентября 2019 09:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2019 года число иностранных туристов, приехавших в Азербайджан, выросло на 8,3 процента, составив 2,1 миллиона человек.

Об этом было сказано в ходе обсуждения Стратегической «дорожной карты» по развитию специализированной туристическое промышленности в Центре анализа и коммуникации экономических реформ, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

Было отмечено, что более половины туристов (53 процентов) приходится на долю россиян (653 тысяч) и грузинских туристов (472 тысяч). Особо следует отметить, что число грузинских туристов выросло на 22,8 процента или на 87 тысяч человек.

Число туристов, приехавших из стран Центральной и Южной Азии, выросло на 40,4 и 38,1 процента (83 тысяч и 72 тысяч) соответственно.

Большинство гостей, приехавших из Южной Азии, составили граждане Индии (39 тысяч, рост на 68 процентов) и Пакистана (29 тысяч, рост на 12,9 процента). А большую часть приехавших из Центральной Азии составили граждане Туркменистана (32 тысяч, рост на 82,9 процента) и Казахстана (31 тысяч, рост на 21,2 процента).

Число турецких туристов выросло на 5,1 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 203 тысяч человек.

На 23 тысячи и 22 тысячи соответственно уменьшилось число приехавших с Ближнего Востока и из Ирана - 264 тысяч и 164 тысяч соответственно.

Отметим, что в декабре прошлого года в Китае, Индии, Германии, России, Саудовской Аравии и ОАЭ стали функционировать представительства Азербайджанского бюро по туризму.

За период с января по август текущего года число приехавших из этих стран выросло на 35 тысяч (17 процентов) в сравнении с прошлым годом, достигнув 237 тысяч человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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