В Азербайджане построят Гостевой центр грязевых вулканов

БАКУ /Trend/ - В 2020 году в Хыналыге и других важных туристических зонах планируется реализация инфраструктурных проектов.

Об этом во время выступления на II Генассамблее Азербайджанской ассоциации отелей сказал генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмидт, сообщает в среду Trend.

По его словам, в ближайшее время начнется строительство Гостевого центра грязевых вулканов.

Он отметил, что рассматриваются новые маршруты культурного наследия страны: "К примеру в Шеки, где туристы зачастую сталкиваются с трудностями при определении нужного направления, наличие знаков-указателей и информационных табло, поможет развитию сети местных маршрутов".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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