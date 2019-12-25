В Баку презентованы туристические возможности казахстанского города Туркестан

25 декабря 2019 12:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку презентованы туристические возможности казахстанского города Туркестан, передает Trend со ссылкой на МИА "Казинформ".

Согласно источнику, туристский информационный центр «Turkistan Tourism Center» управления туризма Туркестанской области Казахстана провел в столице Азербайджана туристское познавательное мероприятие «Дни Туркестанской области».

В ходе мероприятия представители казахстанской делегации отметили, что решение о присвоении городу Туркестан статуса областного центра, занимающего особое место вдоль Великого Шелкового пути, способствовало улучшению инфраструктуры города.

Как сообщили представители центра, сегодня город становится центром притяжения туристов, повышается интерес представителей туристского бизнеса и частных инвесторов к региону.

В мероприятии приняли участие представители туристских компаний, организаций в сфере туризма, туристских ассоциаций, национальных культурных фондов в Баку, государственных учреждений и другие.

В целом, презентация была направлена на привлечение туристов в Туркестанскую область, путем формирования единых туристических маршрутов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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