В Азербайджане гиды будут проходить аттестацию

БАКУ/Trend/ - С этого года в Азербайджане начнется аттестация туристических гидов.

Об этом во вторник сказала Trend соучредитель Ассоциации туристических гидов Азербайджана, международный инструктор Всемирной федерации ассоциаций туристических гидов Сакина Аскерова.

По ее словам, с этого года будет проведена аттестация 300 активных экскурсоводов по стране, прошедших регистрацию в информационной базе Ассоциации.

Об этом будет объявлено в феврале.

«Успешно прошедшим аттестацию экскурсоводам будет выдана карта туристического гида. Мы планируем провести аттестацию всех экскурсоводов».

Аскерова добавила, что аттестация будет состоять из трех туров: «В первом туре будет проведен тестовый экзамен по предметам, во втором экскурсовод будет сдавать устный экзамен по вытянутому билету перед членами Аттестационной комиссии, в третьем туре будет проведен экзамен для гидов, где будут проверены их практические знания в ходе экскурсий».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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