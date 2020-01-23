Госагентство по туризму Азербайджана: Постараемся порадовать футбольных болельщиков

23 января 2020 09:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственное агентство по туризму прокомментировало информацию посольства Великобритании в Азербайджане об аннулировании брони номеров в отелях, зарезервированных некоторыми фанатами сборной Уэльса, которая приедет в Баку для участия в чемпионате Европы по футболу 2020 года и повышении цен на номера.

Пресс-секретарь агентства Кенан Гулузаде сказал Trend, что он в курсе этого.

При этом Гулузаде добавил, что вопрос находится под контролем и будет решен в ближайшее время.

"Мы постараемся решить эту проблему вместе с другими структурами, чтобы любители футбола остались довольны. Будучи гостеприимной страной, Азербайджан имеет большой опыт проведения подобных мероприятий. В Азербайджане уже проводились Европейские игры, Формула 1, финал Лиги Европы УЕФА и так далее. До сих пор все проблемы были решены и этот вопрос тоже будет решен".

Отметим, что посольство Великобритании в Азербайджане опубликовало в социальных сетях информацию о том, что забронированные некоторыми уэльскими фанатами места в отелях были аннулированы, а цена на номера в отелях были повышены.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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