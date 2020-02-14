В Азербайджане выросло число туристов из Китая

БАКУ /Trend/ - В январе 2020 года в Азербайджан прибыло 226,2 тысячи человек из 136 стран мира, или на 18,1 процента больше, чем в январе 2019 года.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на государственный комитет по статистике Азербайджана, около 30 процентов от общего количества прибывших туристов приходится на Россию, 28,2 процента – на Грузию, 10,6 процента - на Турцию, 5,8 процента - на Иран, 3,2 процента - на Саудовскую Аравию, 2,3 процента - на Объединенные арабские эмираты, 2,1 процента – на Индию, по 1,8 процента - туристы из Украины и Кувейта, по 1,4 процента – Казахстана и Пакистана, 1,1 – Туркменистана, 0,9 процента - Ирака, по 0,8 процента – Великобритании и Израиля, 7,7 процента туристов – граждане других стран, 0,1 процента - лица без гражданства.

По гендерным показателям 71,1 процента прибывших составили мужчины, 28,9 процента - женщины.

Наибольший рост турпотока в январе 2020 года из Саудовской Аравии - в 4,2 раза. Значительно увеличилось также и количество туристов из Израиля - в 2,6 раза.

Также стало больше туристов из Индии (80,2 процента), Кувейта (73,3 процента), Бахрейна (69,8 процента), Малайзии (62,5 процента), Китая (54 процента), Венгрии (42,9 процента), Беларуси (29,5 процента), Молдовы (28,6 процента), Японии (26,6 процента), Ирана (26,4 процента), Южной Кореи (21,7 процента), Украины (21,1 процента), России (20,4 процента), Казахстана (19,6 процента) и Пакистана (15,3 процента).

Кроме того, в январе 2020 года число прибывших из стран Персидского Залива увеличилось на 21,2 процента, до 34,6 тысячи человек, из стран СНГ - на 20,4 процента и составило 80,9 тысячи человек. Количество гостей из ЕС незначительно выросло (на один процент) и составило почти шесть тысяч человек,

По данным госкомстата, 64,1 процента туристов, прибывших в нашу страну, воспользовались железной дорогой и автомобилем, 35 процентов – воздушным транспортом, а 0,9 процента - водным.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор:)