Число гостей из Беларуси в Азербайджане выросло более чем на 14%
БАКУ /Trend/ - В 2019 году число лиц, приехавших из Беларуси в Азербайджан, выросло на 14,2 процента в сравнении с 2018 годом, составив 14 841 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.
В Агентстве сообщили, что на мероприятии "Travel Connections Minsk", проведенном в Минске 18 февраля, 25 белорусским туркомпаниям была представлена туристическая продукция Азербайджана.
В мероприятии особо подчеркивалось наличие прямых рейсов Минск-Баку, применение безвизового режима, отсутствие языкового барьера, что способствует росту числа туристов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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