Hilton объявила о приостановке работы почти 16% своих отелей в мире из-за пандемии

Туризм 16 апреля 2020 22:25 (UTC+04:00)
Hilton объявила о приостановке работы почти 16% своих отелей в мире из-за пандемии

Около 16% всех гостиниц американской сети Hilton закрыты по всему миру из-за последствий пандемии коронавируса нового типа. Об этом говорится в уведомлении Hilton, размещенном в четверг на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию дел на 14 апреля 2020 года почти одна тысяча отелей или приблизительно 16% всех наших объектов в мире приостановили работу. В [Северной и Южной] Америке закрыты 12% наших отелей, в Европе, Африке и на Ближнем Востоке - 60%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 15%", - уточнила компания.

По оценке Hilton, показатель выручки с каждого номера в гостинице сети за квартал, истекший 31 марта, снизился на 22 - 24% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. Хотя при этом показатель заполняемости гостиниц в Азии увеличился с 9% в феврале этого года до 22% в середине апреля. Компания прогнозирует сокращение своих доходов и чистой прибыли.

Американская ассоциация отелей и сдачи внаем (The American Hotel and Lodging Association), объединяющая Marriott International, Hilton, Hyatt Hotels и других, в конце марта прогнозировала сокращение персонала гостиниц в США на 44% в предстоящие недели из-за последствий распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Гостиницы в США с середины февраля недополучили выручки в размере $2,4 млрд.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232.

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