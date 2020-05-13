Туристический сезон в Азербайджане начнется сразу после карантина

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется начать туристический сезон срезу после завершения режима карантина.

Об этом в среду сказал Trend пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, в случае вынесения решение о завершении режима карантина 31 мая, первого июня в Азербайджане стартует новый туристический сезон.

Сообщив, что за прошедший период была проделана масштабная работа для защиты и сохранения туристической индустрии Гулузаде отметил, что азербайджанский туризм в ожидании старта.

"Текущая психологическая ситуация такова, что на предварительном этапе люди будут воздерживаться посещать зарубежные страны, количество выезжающих за границу уменьшится. И куда бы они не прибыли, будут больше заботиться о своем здоровье. Поэтому мы готовим внутренний туризм в соответствии с этими критериями", - сказал Гулузаде.

Он добавил, что по завершении карантина, для развития внутреннего туризма будет возобновлена кампания "Приключения рядом".

В отелях и других местах размещения, объектах общепита, туристических транспортных средствах, участвующих в Программе методов и норм санитарии и гигиены (SAHMAN - Sanitation and hygiene methods and norms), подготовленной Государственным агентством по туризму и Азербайджанским бюро по туризму, будут применены критерии программы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)