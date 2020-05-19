В Азербайджане приняты поправки по выдаче электронной визы

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в закон «О туризме» вносятся изменения в связи с выдачей туристам электронных виз.

Вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сообщает во вторник Trend.

В действующем законодательстве говорится, что обращение в связи с выдачей электронной визы рассматривается не позднее трех дней, в случае обращения по ускоренному ее получению - не позднее трех часов, и если нет оснований для отказа, виза оформляется и отправляется на электронный адрес обратившегося лица.

Информация на электронную почту обратившегося лица отправляется и в случае отказа в выдаче визы.

В новом проекте указано, что обращение в связи с получением одноразовой или многоразовой электронной визы рассматривается самое позднее в течение трех рабочих дней, в случае обращения для ускоренного получения одноразовой электронной визы - в течение не более трех часов, а при обращении для получения одноразовой электронной визы в международных аэропортах Азербайджана - в режиме реального времени.

Если нет оснований для отказа, виза выдается в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти.

Внесение поправок в закон исходит из требований "Положения о системе ASAN Viza", утвержденного указом Президента Азербайджана от 20 октября 2016 года.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)