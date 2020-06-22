Турпоток в Азербайджан сократился почти в два раза

БАКУ/Trend/ - В январе-апреле 2020 года в Азербайджан прибыло 563,9 тысячи человек из 152 стран мира, что в 1,9 раза меньше, чем в январе-мае 2019 года.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана, ситуация с пандемией коронавируса (COVID-19), как и в других странах, не обошла стороной и сектор туризма в Азербайджане, начиная с марта, вызвав серьезный спад в этой сфере.

Около 30,2 процента от общего количества прибывших туристов приходятся на Россию, 27,3 процента – на Грузию, 13,2 процента - на Турцию, 6,7 процента - на Иран, 2,2 процента – Индию, по 2,1 процента - на Саудовскую Аравию и Украину, 1,4 процента – на ОАЭ, по 1,3 процента – на Пакистан, Кувейт и Казахстан, 1,1 процента – на Туркменистан, по 0,9 процента – на Ирак и Великобританию. Также 0,8 процента туристов - граждане Узбекистана, 0,7 процента – Израиля, 6,4 процента – других стран и 0,1 процента - лица без гражданства.

По гендерным показателям 75,1 процента прибывших составили мужчины, 24,9 процента - женщины.



Наибольшее сокращение турпотока в январе-мае 2020 года пришлось на долю туристов из Китая и Южной Кореи - в 5,5 и в 4,4 раза. Также сократился турпоток из Японии (в 3,7 раза), в целом поездки из Восточной Азии сократились примерно в 4,5 раза.

Также стало меньше туристов из ОАЭ (в 4,1 раза), Польши (в 3,8 раза), Великобритании (в 3,5 раза), Израиля и Канады (в 3,3 раза), Венгрии (в 3,1 раза) и других стран.

В целом количество прибывших из стран-членов ЕС сократилось в 3,4 раза до 16,2 тысячи человек; прибывших из стран Персидского залива - в 2,2 раза до 75,3 тысячи человек, а из стран СНГ - в 1,9 раза до 205,4 тысячи человек.

По данным Госкомстата, 66,9 процента туристов, прибывших в нашу страну, воспользовались железной дорогой и автомобилями, 31,6 процента – воздушным транспортом, а 1,5 процента - водным.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)