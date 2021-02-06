Карабах можно превратить в крупнейшее туристическое направление на Кавказе

БАКУ /Trend/ - Возникшие в результате армянской оккупации проблемы в безопасности в Карабахе и на прилегающих территориях, которые еще до оккупации отличались не только горнодобывающей, металлургической, пищевой, перерабатывающей, фармацевтической, зерновой сферами, но и обширным потенциалом развития в сфере туризма и отдыха, а также разрушенная армянами в этих районах инфраструктура, на данном этапе делают невозможными организацию туризма.

Разумеется, полноценное использование туристических возможностей в Карабахе и в прилегающих районах будет возможно только после обеспечения трех основных факторов: безопасности, возвращения населения и создания инфраструктуры.

Нет сомнений в том, что в ближайшем будущем, после решения всех этих вопросов, Карабах будет занимать лидирующую позицию в сфере туризма Азербайджана. Можно с уверенностью сказать, что Карабах станет центром экотуризма регионального, а затем и мирового значения.

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран Алтынбек Мамаюсупов с уверенностью отметил, что жизнь на освобожденных землях возродится, и вскоре Карабах станет одним из самых привлекательных туристических направлений в регионе.

Начаты исследования по использованию туристического потенциала региона

Работы по созданию инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях уже начаты. Параллельно с этой работой была начата просветительская работа для ознакомления мира с туристическим потенциалом Карабаха, а также предварительные исследования с целью использования туристических возможностей региона. Развитие туристического сектора в Карабахе окажет положительное влияние на скорейшее экономическое возрождение региона. Используя потенциал горного туризма, экотуризма, медицинского и культурного туризма Шуши, Лачина и Кельбаджара, которые являются красивыми туристическими направлениями, можно внести свой вклад в экономическое возрождение Карабаха.

По словам пресс-секретаря Государственного агентства по туризму Кянана Гулузаде, после обеспечения безопасности в регионе, возвращения населения и создания инфраструктуры в Карабахе и на прилегающих территориях будут созданы и представлены туристам новые туристические продукты. На первом этапе основным направлением будет организация внутреннего туризма - планируется организовать туры ознакомительного характера, а после полного восстановления инфраструктуры возродить оздоровительный туризм.

Для каких видов туризма есть возможности развития в Карабахе?

Председатель Экспертного совета Ассоциации туристических агентств Азербайджана Гекдениз Гахраманов считает, что в Карабахе есть большие возможности для развития многих видов туризма - экологического, горного, зимнего, охотничьего, оздоровительного.

По его словам, этот регион Азербайджана, обладающий древней историей, своей уникальной флорой и фауной, кухней, историческими, культурными и религиозными памятниками, древними крепостями, мостами, лесами, источниками, а также другими достопримечательностями, будет привлекать туристов.

Председатель правления Азербайджанской ассоциации отелей и ресторанов Самир Дубанди уверен, что экотуризм в Карабахе будет стремительно развиваться.

Рассматривая экотуризм как будущее этих территорий, Дубанди считает, что в Карабахе, богатом природными ресурсами, можно организовать различные виды экстремального туризма, агротуризма, "зеленого" туризма.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Гусейнов сообщил, что такие минеральные источники, как Истису, Минкенд, Тутгунчай в Кельбаджар-Лачинском экономическом районе, климатические и бальнеологические условия, горные леса могут быть использованы в курортных целях.

"Там имеется восемь подземных источников минеральных вод. Из них семь месторождений с объемным расходом 3,093 тысячи кубометров в сутки расположены в Кельбаджарском районе, а одно месторождение с объемным расходом 4,300 тысячи кубометров в сутки находится в Лачине. Все это создает большие перспективы для развития туризма", - добавил Айдын Гусейнов.

Исторические памятники города Шуша, водопады "Четир"...

Эксперт по туризму Фариз Гаджиев считает возможным реализацию в Карабахе множества туристических проектов. По его словам, в этих целях можно воспользоваться чарующей природой Губадлы, возможностями реки Хакари. Создавая красивые базы отдыха на тех территориях, в том числе и в Кельбаджаре, можно развивать зеленый туризм.

Гаджиев считает, что Кельбаджарский район также является идеальным местом для зимнего туризма. Эксперт добавил, что Шуша в свою очередь станет одним из городов-символов азербайджанского туризма: "Только чтобы увидеть водопады "Четир" в Шушу отправятся множество туристов".

В Карабахе можно создать крупнейший туристический центр на Кавказе

Эксперт-экономист Эльданиз Амиров считает, что в Лачине достаточно широкие рекреационные возможности. Также наличие источников минеральной воды в районе обусловит появление там новых производственных мощностей в напиточной промышленности. По его словам, Лачинский заказник площадью более 21000 гектаров с богатой флорой и фауной, минеральным источником Илыгсу, обладающим лечебными свойствами, расширит туристические возможности этих территорий.

"Еще до оккупации в поселке Истису Кельбаджара было два крупных санатория общесоюзного значения, в которых ежегодно лечились и отдыхали 50 тысяч человек. Минеральная вода "Истису" предназначалась как для внутреннего приема, так и наружного применения. Там даже был завод по розливу минеральных вод. Таким образом, туристический потенциал Кельбаджара может составить серьезную конкуренцию даже туристическим центрам Грузии", - отметил эксперт.

Он добавил, что при правильном использовании потенциала в Карабахе можно создать крупнейший туристический центр на Кавказе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)