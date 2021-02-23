В Азербайджане выросло число людей, использующих услуги в сфере зимнего туризма
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выросло число людей, использующих услуги в сфере зимнего туризма.
Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал руководитель Аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов.
По его словам, в настоящее время возникли дополнительные возможности для внутреннего туризма.
"В связи с ростом массовости в Шахдагском туристическом центре введены ограничения. Надеемся, что эти ограничения будут кратковременными, но такие превентивные меры принимаются для здоровья людей", - сказал Гасымов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
Лента новостей
Оккупанты расставили в Карабахе невообразимые ловушки – эксперты в видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли"
В Баку под небом голубым встретились кокетливая блондинка , бравый нефтяник и влюбленный шотландец ... (ФОТО)
Эстонская Roksnet Solutions OÜ предложила создать в Туркменистане систему электронного правительства
Азербайджан приветствует участие иностранных компаний в реализации «умных» проектов на освобожденных территориях
Отец завещал похоронить его в Лянкяране рядом с родителями – сын народного артиста Ялчына Рзазаде (ФОТО)
В Отечественной войне Азербайджана приняли участие 60 офицеров Военного лицея имени Дж. Нахичеванского
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви (ФОТО)