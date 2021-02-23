БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выросло число людей, использующих услуги в сфере зимнего туризма.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал руководитель Аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов.

По его словам, в настоящее время возникли дополнительные возможности для внутреннего туризма.

"В связи с ростом массовости в Шахдагском туристическом центре введены ограничения. Надеемся, что эти ограничения будут кратковременными, но такие превентивные меры принимаются для здоровья людей", - сказал Гасымов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)