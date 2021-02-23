Исследуется туристический потенциал освобожденных территорий Азербайджана - госагентство

БАКУ /Trend/ - Обсуждаются возможности использования туристического потенциала освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал глава Аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов.

По его словам, для использования потенциала этих территорий необходимо решить ряд вопросов, таких как создание инфраструктуры и обеспечение безопасности.

"Это стратегически важные вопросы. Наверняка в связи с этим будет вынесено соответственное решение", - уточнил Гасымов.

Пресс-секретарь Агентства Кянан Гулузаде в свою очередь отметил, что для определения туристического потенциала региона проводятся предварительные оценки.

"Например, в Кельбаджаре есть возможности для оздоровительного туризма, но сказать где и что будет располагаться и функционировать, можно будет только после готовности концепции", - подытожил Кянан Гулузаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)