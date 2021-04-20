Названа статистика по числу посещений Азербайджана в январе-марте 2021 г.

БАКУ /Trend/ - Обнародована статистика по числу посещений Азербайджана в январе-марте 2021 года, сообщает во вторник Trend.

Так, по данным Государственной пограничной службы, за этот период Азербайджан посетило в 4,4 раза меньше иностранцев и лиц без гражданства, чем за аналогичный период прошлого года.

За указанный период страну посетили 117,2 тысячи иностранцев и лиц без гражданства из 128 стран. Эти посещения в основном носили нетуристический характер.

Среди посетивших страну за указанный период 33% составили граждане России, 27,9% - Турции, 16,2% - Ирана, 10,6% - Грузии, 2,4% - Украины, 1,1% - Великобритании, 1% - Беларуси, 0,7% - Казахстана и Узбекистана, 0,6% - Туркменистана, 0,5% - Италии и Германии, 4,8% - граждане других стран. 93,4% составили мужчины, 6,6% - женщины.

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года в январе-марте текущего года число приехавших из Грузии сократилось в 11,9 раза, Туркменистана – в 8,9 раза, Казахстана – в 7,7 раза, Узбекистана – в 5,2 раза, России – в 4,1 раза, Украины – в 3,7 раза, Великобритании – в 3,6 раза, Беларуси – в 2,1 раза, Турции – в 1,9 раза и из Ирана – в 1,6 раза.

В сравнении с январем-мартом 2020 года число приезжающих из стран Персидского залива сократилось в 3,5 раза, составив 19,4 тысячи человек, из стран СНГ – сократилось в 4,2 раза, составив 45,6 тысячи человек, из стран ЕС - в 3,5 раза, составив 4,3 тысячи человек.

70,9% приехавших в Азербайджан иностранцев и лиц без гражданства воспользовались для этого железнодорожным и автомобильным транспортом, 25,8% - воздушным, 3,3% - морским транспортом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)