Закрытые сухопутные границы влияют на туризм, но открывать их полностью тоже рискованно – Фуад Нагиев (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:53)

БАКУ /Trend/ - Закрытые сухопутные границы влияют на туризм, но открывать их полностью тоже рискованно.

Об этом во вторник сказал Trend председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев.

Он отметил, что данный вопрос зависит не только от Азербайджана.

«Азербайджан открыл границы с более чем 60 странами. Проблема в том, что в других странах выросло число инфицированных коронавирусом, и во въезде-выезде из этих стран введены ограничения, - сказал председатель Агентства.

По его словам, исходя из существующих причин, государство изучает возможные риски.

«Конечно, хотелось бы, чтобы в страну приезжало еще больше туристов, но не следует забывать и о рисках, с которыми можно столкнуться. К примеру, в Грузии в настоящее время фиксируется высокая заражаемость коронавирусом, и если мы откроем сухопутные границы с Грузией, то можем подвергнуть себя рискам», - сказал Нагиев, добавив, что у государства на первом месте защита своих граждан.

(Перевод: Кямаля Сеидова)