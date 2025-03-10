Азербайджан примет участие в туристической выставке в Дубае

БАКУ /Trend/ - Азербайджан примет участие в туристической выставке ATM Dubai 2025, которая пройдет с 28 апреля по 1 мая в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как передает Trend, в связи с этим в Государственном агентстве по туризму Азербайджана началась соответствующая работа.

В связи с участием в рассматриваемом мероприятии будет установлен выставочный стенд "под ключ".

По прогнозам агентства, установка стенда обойдется в 407,1 тысячи манатов.

Отметим, что ATM Dubai — это платформа, которая объединяет развлечения, роскошь, деловые мероприятия и корпоративные путешествия, собирая мировых лидеров для обсуждения будущего туризма.