Российский судостроительный завод будет сотрудничать с Азербайджаном

3 декабря 2019 15:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Представили Азербайджанского каспийского морского пароходства побывали с визитом на нижегородском заводе «Красное Сормово», сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

В ходе визита стороны обсудили перспективы сотрудничества. Предполагается, что нижегородское предприятие будет поставлять для нужд Азербайджана коммерческие суда.

Стоит отметить, что ранее на заводе «Красное Сормово» уже были построены более десяти судов различного типа для Азербайджанского пароходства.

Отметим, что ПАО «Завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию РФ) является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России.

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