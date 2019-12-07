Азербайджан и Украина тесно сотрудничают в рамках TRACECA

БАКУ/Trend/ - В отношении взаимодействия и сотрудничества с Украиной мы сейчас работаем над тем, чтобы объединить с транспортным коридором «Европа — Кавказ — Азия» (TRACECA) транспортный маршрут Viking train (железнодорожный проект, связывающий сеть морских контейнерных линий Балтийского и Черного, Средиземного и Каспийского морей), который берет свое начало в Клайпедском порту, затем проходит через территорию Беларуси, Украины, далее выходит к Черному морю, а оттуда через Грузию идет в Азербайджан и в Среднюю Азию. Об этом сообщил Trend национальный секретарь Азербайджана в TRACECA, эксперт в области транспорта и логистики Акиф Мустафаев, комментируя вопрос относительно транспортного сотрудничества Азербайджана с Украиной.

Он также добавил, что по данному вопросу в правовом порядке все решено и имеется соглашение, осталось лишь реализовать проект.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с Украиной, к тому же она является членом Основного Многостороннего Соглашения (ОМС)», - отметил Мустафаев.

Он обратил внимание на то, что Украина вместе с нашими транспортными структурами состоит в Международной ассоциаций "Транскаспийский международный транспортный маршрут", центр которого находится в Астане.

Отметим, что TRACECA — программа международного сотрудничества между Европейским союзом и странами-партнёрами по организации транспортного коридора «Европа — Кавказ — Азия». В организационном плане TRACECA представляет собой межправительственную комиссию.

Программа TRACECA была создана в 1993 году на основе Брюссельской декларации при участии Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Вскоре к программе присоединились Молдавия, Монголия и Украина; в 2000 году — Турция, Румыния и Болгария, в 2009 году — Иран.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav_2105

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