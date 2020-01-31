Электрички на маршруте Баку-Пиршаги-Баку будут курсировать по новому графику

31 января 2020 12:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Электрички Баку-Пиршаги-Баку с третьего февраля будут курсировать по новому графику, сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В сообщении отмечается, что с целью обеспечения растущего спроса на пассажирские перевозки будет увеличено количество поездов, движущихся в этом направлении.

"В одном направлении будут действовать 15 поездов, в график движения которых будут внесены изменения. В настоящее время в течение дня в одном направлении действуют всего 8 поездов", - отмечается в сообщении.

Отметим, что каждую субботу, воскресенье и праздничные дни из Баку электропоезда № 6031, 6033, 6041, 6045, 6049, 6053, 6057 и 6059 не будут участвовать в движении.

Также отметим, что каждую субботу, воскресенье и праздничные дни из Пиршаги электропоезда № 6032, 6034, 6042, 6046, 6050,6054, 6058 и 6060 не будут участвовать в движении.

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